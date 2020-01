Elárverezik Gábor Zsazsa aranyozott Rolls Royce-át

Emellett Diana hercegné kedvesének jachtja is új gazdáját keresi.

Többek között Gábor Zsazsa aranyozott Rolls Royce-át is elárverezik február 7-én Párizsban a Rétromobile rendezvényen, amelyen régi vagy egykor hírességek által használt autókon kívül jachtokat is eladásra kínálnak.

1955. július 14-i kép Gábor Zsazsa magyar származású amerikai színésznőről(Fotó: MTI/AP/Kevork Djansezian)

Az Artcurial aukciósház 167 tételt tartalmazó katalógusában szerepel Johnny Hallyday francia énekes szupersztár első és utolsó Fordja is. A szalon és aukció fénypontja azonban egy legendás 1929-es Mercedes 710 SS, amely akár 8 millió euróért is elkelhet a becsüsök szerint. A márka egyik legtekintélyesebb modelljének számító autót 140 köbcentis motorral látták el, hogy képes legyen akár 200 kilométeres óránkénti sebességre is.

Becslések szerint 140 és 180 ezer euró közötti áron találhat gazdára egy 2006-os Ferrari 599 GT, Michael Schumacher német autóversenyző 12 hengeres, darabonként 620 köbcentis szolgálati autója.

#PuroMotor Ferrari de Schumacher a subasta en el salón Retromobile https://t.co/OSOHZKI7tk pic.twitter.com/vT7AfR8zLj — Puro Motor (@puromotor) January 28, 2020

Felkeltheti a gyűjtők érdeklődését Gábor Zsazsa Rolls Royce Silver Cloud II típusú, 1961-es autója, amelynek egyes részeit a magyar származású amerikai filmdíva aranyoztatta, az ablakaiba pedig belevésette a nevét. Az extravagáns kanárisága luxusjármű 80-140 ezer euróért találhat vevőre.

Lényegesen többért, 150-300 ezer euróért kelhet el egy Ford Mustang 390 GT Coupé, az első Ford-autó, amelyet Johnny Hallyday francia énekes újonnan vásárolt 1967-ben. Még többet – akár 380 ezer eurót – érhet ritkasága miatt egy Ford GT, amelyet a sztár utoljára, 2007-ben vásárolt ebből a márkából.

Az autó- és hajószalonon eladásra kínálják Dodi Fajed, Diana brit hercegnő kedvesének luxusjachtját is, a Cujo Bagliettót, amelyen a tragikus sorsú hercegnő az utolsó nyarát töltötte.