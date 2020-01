Sylvester Stallone megmutatta eredeti külsejét - így néz ki valójában a 73 éves színész

Bizony a hajfesték eddig igen jó szolgálatot tett a sztárnak, aki rajongóinak most felfedte magát.

Hollywood egyik legnagyobb sztárja ő, a 73 éves Sylvester Stallone, akinek évek óta a mantrája a “Keep punching”, azaz “üss tovább” kifejezés, mely önmagában is sokaknak erőt ad a folytatáshoz.

Most azonban a filmcsillag úgy döntött, szokásos idézetét kiegészíti némi motivációs gondolattal is, melyhez teljesen nyíltan azt is megmutatta rajongóinak, hogyan is fest valójában manapság a külseje.

“Van, hogy felkelek, és úgy érzem, semmihez sincs kedvem, csak relaxálni. Ez az igazság, ha valaki mást mond, az hazudik, ilyen az emberi természet. Aztán persze megharagszom magamra, hiszen rájövök, hogy ahhoz, hogy elérjünk dolgokat, letétbe kell tennünk valamint a “végcél” nevezetű bankban. Így aztán visszatérek a már jól ismert frázisomhoz…” – idézte Slyt a Dailymail cikke, aki igazi ősz róka, azaz silver fox, ahogy az angol mondja, ha éppen nem festeti a haját.