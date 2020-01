Mel Gibsonnal és Danny Gloverrel érkezik a Halálos fegyver 5

Ha minden jól megy, és elkészül a forgatókönyv, akkor kezdődhet a forgatás.

A producer, Dan Lin megerősítette kedden a The Hollywood Reporternek, hogy Mel Gibson és Danny Glover is rábólintott a Halálos fegyver folytatására, tehát az eredeti főszereplőkkel készülhet a stáb az ötödik rész forgatására.

A Halálos fegyver főszereplői (Fotó: Getty Images)

“Épp az utolsó Halálos fegyver filmre készülünk. A rendező, Dick Donner is visszatér, a szereplők is visszatérnek. Ez egyszerűen fantasztikus. A sztori önmagában nagyon személyes Donnernek. Mel és Danny is startra kész, így most a forgatókönyvre várunk” – nyilatkozta.

Lin, aki a kezdetektől a végéig dolgozott a Halálos fegyver tévésorozaton is, először 2017-ben ismerte el, hogy megkezdődtek a filmes folytatás tárgyalásai, de azóta csak halk szóbeszéd szinten vélték valósnak a lehetőséget.

Bár még továbbra is nagy a bizonytalanság a projekt körül, ideje, hogy a rajongók keresztbe tegyék az ujjukat, hogy Riggs és Murtaugh még utoljára megmutathassa, mire képes.