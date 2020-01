Lelepleződött a volt belga király - apasági teszt igazolja lánya állítását

Az apasági teszt eredményei szerint II. Albert korábbi belga király a biológiai apja Delphine Boelnek, aki az egykori uralkodó házasságon kívül született gyermekének mondja magát – jelentették be hétfőn közleményben II. Albert ügyvédei.

Belgium korábbi uralkodója a közleményben kijelentette: bár megkérdőjelezhetőnek tartja az alkalmazott jogi eljárást, úgy döntött, hogy félretéve ezt, becsülettel és méltósággal véget vet a “fájdalmas procedúrának”.

Leszögezte, Delphine Boel születése óta nem hozott semmilyen családi, társadalmi vagy oktatással összefüggő döntést a nőt illetően, és mindig tiszteletben tartotta az asszony és törvényes apja közötti kapcsolatot.

A közlemény szerint “a hosszú és sok fájdalommal járó eljárás” igazságügyi szempontból ellentmondásos, egyebek mellett nem tartotta tiszteletben a felek magánéletét. Az igazságügyi intézmények iránti tiszteletből II. Albert nem vett részt a tárgyalótermeken kívüli vitákban. Ezért döntött úgy, hogy reagál és megosztja álláspontját a kérdésben.

Boel hosszú évek óta küzd azért, hogy jogi úton, legutóbb DNS-vizsgálattal állapíttassa meg, valóban II. Albert a vér szerinti édesapja. Az 51 éves nő leszögezte, hogy nem pénzt vagy rangot akar, csak bizonyosságot.

