Így tisztelegnek a tragikus helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryant előtt

A sportlegenda a Hírességek Csarnokának tagja lesz.

Bekerül idén a kosárlabdázó Hírességek Csarnokába Kobe Bryant, aki vasárnap halt meg tragikus helikopter-balesetben.

Kobe Bryant (Fotó: MTI/EPA/Andrew Gombert)

“Így tisztelgünk Kobe emléke előtt. A történelem legemblematikusabb osztálya nyer felvételt ebben az évben Kobe, Tim Duncan és Kevin Garnett személyében” – jelentette be Jerry Colangelo, a Massachusetts állambeli Springfieldben található intézmény vezetője.

A játékosokat leghamarabb három évvel a visszavonulásuk után iktathatják be a halhatatlanok közé. Bryanthez hasonlóan Duncan és Garnett is 2016-ban fejezte be pályafutását. A többek között Kobe Bryantet és egyik lányát szállító helikopter Los Angeles közelében zuhant le vasárnap. A fedélzeten kilencen tartózkodtak, a pilóta és nyolc utas, a tragédiát senki sem élte túl.