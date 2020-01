Michael Jordan: Kobe olyan volt számomra, akár egy testvér

Két legfontosabb játékostársa, Michael Jordan és Shaquille O’Neal érzelmes szavakkal emlékezett a vasárnap tragikus körülmények között, helikopter-balesetben elhunyt legendás kosárlabdázóra, Kobe Bryantre.

“Nem lehet szavakkal kifejezni azt a fájdalmat, amit érzek. – közölte szóvivőjén keresztül Michael Jordan. – Szerettem Kobe-t, olyan volt számomra, mint egy testvér.”

Az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) jelenleg 56 éves, ikonikus játékosa Bryant legnagyobb példaképe volt, ugyanazon a poszton játszott, mint ő.

“Gyakran beszéltünk egymással, nagyon fognak hiányozni ezek a beszélgetések.” – mondta a hatszoros NBA-bajnok Jordan, aki 1991 és 1993, valamint 1996 és 1998 között a Chicago Bullsszal ért a csúcsra a bajnokságban, jelenleg pedig a Charlotte Hornets tulajdonosa.

Bryant a Los Angeles Lakersszel ötször lett az NBA legjobbja, az első három bajnoki címét Shaquille O’Neal oldalán szerezte. Bár a két sztár korábban nem igazán jött ki egymással, később rendezték a nézeteltéréseket. O’Neal a Twitteren fejezte ki együttérzését Bryant és 13 éves lánya, Gianna halála miatt.

“Szeretlek benneteket és hiányozni fogtok” – írta.

A hollywoodi sztárvilágot is megrázta a hír, színészek és énekesek szintén közösségi oldalaikon küldték együttérzésüket a családnak.

“Kobe egyszerűen fantasztikus volt, egy legenda. Nyugodjanak békében, akik vele együtt az életüket vesztették. Los Angeles többé nem lesz ugyanolyan.”- idézte a Wonderwall Leonardo DiCapriót.

Kobe was truly larger than life, a legend. May he and all those who lost their lives today rest in peace. Love and condolences to his family. LA will never be the same.

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 2020. január 26.