Holokauszt túlélőkről készített megindító fotósorozatot Katalin hercegné

A különleges portrék egy kiállításra készültek.

Katali hercegné az egyike a legtöbbet fotózott személyeknek, de sokan nem tudják róla, hogy maga is szívesen kattintgat, tehetséges fotós hírében áll. Amellett, hogy a hivatalos családi fotókat és ő készíti rendre, most ennél komolyabb témát választott. A Kensington-palota a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából, két különleges képet is megosztott, melyet a hercegné készített -írja a Town and Country magazin.

A portrékon a túlélők unokájukkal láthatóak, az elsőn Steven Frank és unokái, Maggie és Trixie Fleet, míg a másikon a 82 éves Yvonne Bernstein lányunokájával, Chloe Wrighttal.

“Franknél és Bernsteinnél életigenlőbb emberrel még nem volt kiváltságom találkozni. Szomorúan emlékeztek vissza a múltra, de hálásak voltak, hogy azok közé tartozhatnak, akik túlélték. A történetük örökké velem marad” – olvashatóak a képaláírásban Katalin gondolatai.

A portrék a tábor felszabadításának 75. évfordulója alkalmából rendezett kiállításon is megtekinthetőek lesznek.

Auschwitz-Birkenau az európai zsidóság megsemmisítésének központjává vált, az oda száműzöttek 70 százalékára szinte azonnali halál várt. A tábort 1945. január 27-én a szovjet Vörös Hadsereg I. Ukrán Frontjának katonái szabadították fel, akik a táborban és az altáborokban mintegy 7500 végsőkig legyengült foglyot, többségükben nőket és gyerekeket találtak.

A lengyel parlament 1947-ben törvénnyel hozott létre múzeumot az auschwitzi koncentrációs tábor helyén az áldozatok emlékére. Az auschwitzi haláltábor a holokauszt jelképévé vált, felszabadításának napján, minden évben január 27-én szerte a világon és az auschwitzi kulturális központban is megemlékezést tartanak.