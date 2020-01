Nem akárkik készítették el a Sonic, a sündisznó betétdalát

A rap műfaj krémje örömmel vállalta a felkérést.

Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Lil Yachty és Sueco The Child készítették a Sonic, a sündisznó című animációs-élőszínészes film főcímdalát Speed Me Up címmel.

Sonic a Sega videójáték-cég egyik klasszikus hőse, a világ leggyorsabb tüskéshátúja, akivel a nyolcvanas években egy egész nemzedék töltötte a szabadidejét a világ minden táján. Most azért kerül a mozikba egy családi film keretében, mert kalandjaival egyszerre lehet szórakoztatni az egykori játékosokat és gyermekeiket, akik felturbózott formában élhetik át szüleik kalandjait.

A film sztorija szerint Sonic megmenti a világot a gonosz Dr. Robotnyiktól (Jim Carrey) barátja oldalán, akit James Marsden alakít. Az elővetítések nyomán született első kritikák szerint a Sonic, a sündisznó kellemes meglepetést okoz. A nézők kiemelték, hogy nem gyermekded a humor, mert a felnőttekre is gondoltak, egy csomó poén kifejezetten ül, és azok is élvezni tudják a filmet, akik a nyolcvanas éveket nem videójáték-konzolok mellett töltötték.