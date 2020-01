Megindító szavakkal búcsúztatták a Monty Python tagjai, Terry Jonest

Más hírességek mellett a legendás Monty Python tagjai is megemlékeztek a kedden, 77 évesen elhunyt Terry Jonesról, a társulat egyik alapító tagjáról – számolt be róla a BBC.

A walesi komikus színész, forgatókönyvíró, rendező szerepe hosszú sorát játszott a Monty Python Repülő Cirkusza című tévésorozatban, majd a csoport számos filmjét rendezte. Jones kedden hunyt el a demencia egy ritka formájában, melyet négy évvel ezelőtt állapítottak meg nála.

A csoport egyik tagja, John Cleese a Twitteren azt írta, “nagyon sokféle tehetség és végtelen lelkesedés” jellemezte Jonest.

A szintén Monty Python-os Eric Idle arra emlékezett vissza, mennyit nevettek együtt.

“Halála elkeserítő azoknak, aki ismerték. Az viszont nem, azok mindig mosolyogni fognak azokon a csodálatosan humoros pillanatokon, amelyeket neki köszönhetünk” – írta.

Terry Gilliam, aki a legendás komikuscsoport az 1976-ös Gyalog galopp című filmjét rendezte, “briliáns, állandóan kétkedő, tekintélyt nem tűrő, logikusan érvelő, de botrányosan vicces, nagylelkű és kedves embernek” írta le Jonest. “Senki se remélhet nála jobb barátot” – írta.

HE WAS A VERY NAUGHTY BOY!!…and we miss you.

Terry was someone totally consumed with life.. a brilliant, constantly questioning, iconoclastic, righteously argumentative and angry but outrageously funny and generous and kind human being…

1/2 pic.twitter.com/2945mp6JYQ

— Terry Gilliam (@TerryGilliam) 2020. január 22.