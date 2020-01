Két nővel csalta menyasszonyát a filmsztár - lesifotósok buktatták le

Egy magyar modell vette le a lábáról a kapcsolatban élő színészt.

A 35 éves designer, Cara Santana nem érezte, hogy baj lenne kapcsolatában, ő és 41 éves vőlegénye, Jesse Metcalfe, akit hazánkban leginkább a Dögölj meg John Tucker című moziból és a Született feleségekből ismerhetnek, az esküvőjüket tervezgették.

Mint a napokban sorra megjelenő lesifotókból kiderült, a filmsztár más felé kacsingat, bár a pontosabb megfogalmazás többes számot igényelne ebben az esetben, Jesset ugyanis két különböző nővel is félreérthetetlen helyzetben örökítették meg.

Cara Santana és Jesse Metcalfe január elején (Fotó: Getty Images)

Az egyikük a Dailymail információi szerint, az Amerikában élő magyar modell, Pillman Lívia, vele ölelkezni látták Metcalfe-ot, pár órával később pedig az ausztrál modell és színésznő, Jade Albany ajkai bűvölték el a férfit.

Cara és Jesse, akik 13 éven át alkottak egy párt, és négy éve jártak jegyben, a hét elején szakítottak. Bár több bennfentes azt állítja, a pár már nem is élt együtt, amikor Jesset így lenyűgözte a két csinos manöken, az egészen biztos, hogy a hónap elején még nyoma sem volt hasonló problémának, amikor Carával együtt jelent meg a The Art of Elysium című rendezvényen.