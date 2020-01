Újabb világsztárokkal erősít a Strand Fesztivál

Újabb világsztárokkal bővül a Strand Fesztivál fellépőinek sora. Augusztusban Zamárdiban lép majd színpadra többek közt Ellie Goulding, a Sum41, Dj Fresh és Wilkinson is.

Minden eddiginél erősebb kínálattal várja a fesztiválozókat a nyolcadik Strand Fesztivál. A MOL Nagyon Balaton és a Volt Produkció eseményére az eddig bejelentett Parov Stelar, Timmy Trumpet, Martin Solveig és Milky Chance után olyan nemzetközi sztárfellépők érkeznek, mint Ellie Goulding, a kanadai pop-punk SUM 41, a brit DJ-producer, Wilkinson, valamint a szintén angol drum and bass-electrohouse titán, DJ Fresh – közölték a szervezők közleményükben.

Mellettük természetesen a legnépszerűbb magyar előadók is elfogadták a felkérést. Így fellép majd a Halott Pénz, a Wellhello, az Irie Maffia, a Bagossy Brothers Company és Horváth Tamás is. Újra együtt koncertezik Majka és Curtis, és az idén mindössze néhány fellépést vállaló Tankcsapda is óriási koncerttel készül Zamárdiban.

Az augusztus 18-án kezdődő és augusztus 22-ig tartó Strand Fesztivál azonban túlmutat a zenei fesztiválok kínálatán.

„Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a hozzánk látogató közönség nemcsak a koncertek miatt érkezik Zamárdiba. A Balaton közvetlen közelsége mellett nagy erősségünkké váltak azok a nappali, vidám, kreatív, inspiráló programok is, amelyek már a korai órákban elkezdődnek, és minden fesztivállátogató számára izgalmas kalandokat ígérnek. Idén ezen a téren is rengeteg újítással és meglepetéssel készülünk. Tavaly három este is ki kellett tennünk a „megtelt” táblát, és már most látjuk, hogy idén minden eddiginél nagyobb az érdeklődés a fesztivál iránt” – árulta el Lobenwein Norbert, a fesztivál alapító-főszervezője.

A címlapfotó illusztráció.