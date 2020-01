Kinek kell Meghan, ha Katalin hercegné így tündököl?

Meghan hercegné kihagyta a családi perpatvart, Kanadában kivárta kisfiával Archie-val, hogy férje, Harry herceg megtárgyalja a nagymamával, Erzsébet királynővel, hogyan függetlenedhetnek a kötelességektől. Miután az uralkodó rossz szájízzel, de jóváhagyta a párnak a kiválást, Harry hétfőn este már vissza is utazott Kanadába, hogy megkezdhesse az “átlagos” polgári életét.

Prince Harry arrives in Canada as Duke and Meghan began new life in Vancouverhttps://t.co/gZwfRKQpbY pic.twitter.com/UvHgE9aWFu

— Daily Express (@Daily_Express) 2020. január 21.