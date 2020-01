Sosem találná ki, hova vezetett Joaquin Phoenix első útja a díjátadó után

Joaquin Phoenix amerikai színész egy vágóhídra ment tiltakozni, miután átvette a Joker című film címszerepében nyújtotta alakításáért neki ítélt díjat a hollywoodi színészcéh (SAG) vasárnap esti díjátadó ceremóniáján Los Angelesben.

Joaquin Phoenix skipped the #SAGAwards night's other big party thrown by Netflix at Sunset Tower to head to Vernon, Calif., site of a local slaughterhouse, so he could join animal rights activists in comforting pigs on their way to the slaughter line https://t.co/Zzhqpd9Xo7

— The Hollywood Reporter (@THR) 2020. január 20.