Gólyahír: megszületett Ashley Graham kisfia

A plus size modell közösségi oldalán jelentette be, hogy hétvégén világra jött kisfia.

Ashley Graham anyuka lett! -számolt be róla a Just Jared. A plus size modell és férje, Justin Ervin sokáig titkolta, hogy úton van első gyermekük, augusztus óta azonban aktívan beszámoltak a terhesség minden megmosolyogtató, boldog vagy éppen nehéz pillanatáról.

Ashley pocakja valóban óriásira kerekedett, az utóbbi hetekben, időzített bombaként tekintettek rá a barátok és ismerősök. A megérzés, miszerint ideje, hogy a pici végre megszülessen helyesnek bizonyult, Ashley Instagram-sztoriban bejelentette, hogy múlt hétvégén világra jött gyermeke.

“Szombaton, délután hat órakor az életünk sokkal jobbra fordult. Köszönjük a hihetetlen időszakban tőletek kapott támogatást és a jó kívánságokat” – olvasható a bejegyzésben. Több információt egyelőre nem lehet tudni a piciről, aki, ahogy azt hónapokkal ezelőtt már bejelentette, egészen biztosan kisfiú.

A modell néhány hete még arról nyilatkozott, hogy a várandósága alatt 22 kilót szedet fel, és hogy kicsit sem bánja. Ashley végig jógázott, piláteszre járt, és átformált edzéseit sem hagyta ki soha.