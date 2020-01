Szerető gazdira lelt az internet kedvenc, ijedt tekintetű huskyja

Állandóan riadtnak tűnő tekintete miatt sokáig várt gazdira egy husky kutya New Jerseyben, a hétvégén azonban végre otthonra lelt egy internetes hirdetésnek köszönhetően.

Jubilee the husky had a lengthy stay at a shelter after her breeder couldn’t sell the dog due to her “weird” appearance.

But when her story went viral, the shelter received more than 150 applications. Now Jubilee has a new home.https://t.co/0nknAFPjsu

— New York Daily News (@NYDailyNews) 2020. január 20.