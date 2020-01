Így tisztelgett Heath Ledger előtt az új Joker, Joaquin Phoenix

A SAG-díjátadón minden versenyben lévő kollégájához szólt a színész.

A hollywoodi Shrine Auditoriumban 26. alkalommal megrendezett gálán Joaquin Phoenix a legjobb színész díját vehette át a Joker főszereplőjeként, aki beszédében nem más előtt tisztelgett, mint a karaktert igazán legendássá tévő Heath Ledger előtt.

Joaquin Phoenix (Fotó: getty Images/ Kevin Mazur)

“Komolyan mondom, hogy a kedvenc színészem, Heath Ledger nyomdokaimban járok most” – idézte a színészt a Just Jared, aki a Golden Globe-bal, és most már a SAG-díjjal a zsebében, szinte biztos befutó az Oscar-díjra is.

A kategória esélyeseihez is volt pár kedves gondolata, Leonardo DiCapriót például 25 éve tartja az egyik leginspirálóbb kollégájának.

Renée Zellweger (Fotó: getty Images/Terence Patrick)

A gálán Renée Zellweger kapta a legjobb színésznő elismerését a Judy című zenés produkcióban nyújtott alakításáért, Brad Pitt (Volt egyszer egy Hollywood) és Laura Dern (Házassági történet) pedig a legjobb férfi és női mellékszereplő díjával távozott az estéről.

A dél-koreai Élősködők színészgárdája a Botrány, Az ír, a Jojo nyuszi és a Volt egyszer egy Hollywood színészei elől vitte el a legjobb színészgárdának járó díjat – írta az MTI.