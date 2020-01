Eminem ezúttal túl messzire ment - bocsánatkérést követelnek tőle

Emberi tragédiákból húz hasznot a rapper.

Még saját rajongói is kritikával fogadták a rapper Eminem egyik új dalának, az Unaccomodatingnek a szövegét.

Eminem (Fotó: Sipa USA)

A Music To Be Murdered By című új Eminem-lemez ezen dalában van egy olyan sor, ami minden kegyelettől mentesen Ariana Grande három évvel ezelőtti, tragikus kimenetelű koncertjét idézni meg.

„Az, hogy Eminem ezzel poénkodik, az beteges” – írja egy twitterező rajongó. Majd így folytatja: „Erre az emberre nem érdemes többé figyelmet szánni. Emberek haltak meg azon a koncerten, ő meg hasznot akar húzni mások halálából?!”

Más így twittelt: „22 ember halt meg egy terrortámadás következtében, Ariana pszichiátriai kezelésre szorult. Eminem, ez volt az utolsó csepp a pohárban!”