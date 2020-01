Elhunyt a Gyűrűk Ura írójának fia, Christopher Tolkien

Elhunyt Christopher Tolkien, A Gyűrűk Ura szerzőjének, J.R.R. Tolkiennek a fia, aki apja halála után rendezte sajtó alá addig kiadatlan műveit.

Christopher Tolkien, the son of J.R.R. Tolkien, the author of "The Lord of the Rings," has died. A guardian of his father's legacy, Christopher Tolkien edited posthumous works like “The Silmarillion" and created the map of Middle-earth. He was 95. https://t.co/AOPMjhjsCG

— The New York Times (@nytimes) 2020. január 16.