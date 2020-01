Meghan hercegné Kanadában bujkálva vészeli át a saját maga szította botrányt

Harry egyedül száll szembe a családdal, és a csalódott britekkel.

Egy hét telt el azóta, hogy Harry – a 94. életévében járó királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia – feleségével közös Instagram-oldalán múlt szerdán bejelentette teljesen váratlanul, hogy feleségével, Meghannal együtt visszalép a brit királyi család magas rangú tagjaként eddig ellátott szerepétől. A házaspár az MTI által is közölt nyilatkozat szerint azon dolgozik, hogy pénzügyileg függetlenné váljon, és a jövőben idejük egy részét Észak-Amerikában akarják tölteni.

EXCLUSIVE: Meghan Markle breaks cover for first time as she boards a seaplane from Victoria Harbour Airport https://t.co/oMw57OtsiE pic.twitter.com/ZvReJTvAS5 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 2020. január 14.

Akik eddig aranyásónak bélyegezték meg az amerikai színésznőből hercegnévé emelkedett Meghan Markle-t, azok most dörzsölik a tenyerüket, miszerint valósággá vált, amit mindig is jósoltak. Bár valóban úgy tűnik, hogy felesége orránál fogva vezeti Harry-t, aki gyermeke édesanyja nyomására hátba szúrja nagymamáját, a királynőt ezzel a történelmi döntéssel, azt érdemes azért észben tartani, hogy Harry maga is a királyi család leglázadóbb tagja volt fiatalon.

Nagyon is elképzelhető, hogy a herceg feleségével és kisfiával, Archie-val, most meglátta, hogyan tudná magát függetleníteni a “családi vállalkozástól”. Az már másik kérdés, hogy a rokonok haragja, nem is beszélve a brit nép csalódottságától, teljes egészében Harryre zúdul, Meghan ugyanis országon kívül, jövendőbeli új otthonukban, Kanadában van. Míg Harry hétfőn részt vett a sűrgősen összehívott családi kupaktanácson, addig Meghan országon kívül, karitatív látogatásokat tesz, kíhúzva magát a felelősség alól, ami sokaknak nem tetszik.

Mint azóta ugyebár kiderült, Erzsébet hozzájárult ahhoz, hogy Harry és Meghan a jövőben önálló, a monarchiától anyagilag független családi életet éljen, bár az nem derült ki, hogy címüktől megfossza-e őket a nagymama.