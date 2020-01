Vajon miben sántikálnak a Jóbarátok szépségei?

Egy újabb közös fotóval csigázták fel a széria kedvelőit.

Most már tényleg elmondhatná valaki, hogy Jennifer Aniston, Courteney Cox és Lisa Kudrow miben sántikál, ugyanis ismételten közös képet posztoltak. Persze mindneki tudja, hogy a Jóbarátaok sztárjai tényleg jó barátok, de valami más is lehet a háttérben, túlságosan megszaporodtak az ehhez hasonló közös fotók, és még mennyi találkozásról nem is biztos, hogy tudunk.

“Üdv a folyosó túloldaláról” – idézi Jen képaláírását a Just Jared.

Jennifer Aniston után, akit a showműsorvezetők ősszel addig-addig faggattak, míg beismerte, valami valóban készül, az HBO Max és a WarnerMedia Entertainment is lenyilatkozta, hogy dolgoznak valamin a szereplőkkel, ami nagy durranás lehet. Bár azt továbbra is állítják, folytatás szóba sem jöhet, ideje lenne némi morzsát dobni a rajongóknak, miféle meglepetésre számíthatnak.

Még az is lehet, hogy egy nosztalgia show van készülőben, melyből olyan kulisszatitkok derülnek majd ki, mint amilyenről a készítő, David Crane mesélt. Sokakat meglepett, hogy Lisa Kudrow és Paul Rudd karakterét a forgatókönyvírók nem szánták feltétlen egymásnak, nagy volt rá az esély, hogy Phoebe végül David (Hank Azaria) melett találja meg a boldogságot.