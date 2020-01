A Metallica 233 milliót ajánlott fel az embert próbáló küzdelmet folytató ausztráliai tűzoltóknak

A Metallica amerikai rockegyüttes szerdán egy Instagram-bejegyzésben jelentette be, hogy 750 ezer dollárt (223 millió forintot) ajánlanak All Within My Hands nevű jótékony alapítványukkal együtt az új-dél-wales-i tűzoltószolgálatnak és a Viktória állambeli tűzoltóságnak.

We are totally overwhelmed by the news of the wildfires sweeping through millions of acres across Australia, with major impact in New South Wales and Victoria. (1/6) pic.twitter.com/XqJAHmN6um

— Metallica (@Metallica) January 8, 2020