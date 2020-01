Lesifotók készültek a lefogyott Adele-ról - lehengerlő az átváltozása

Húsz kilótól szabadult meg az énekesnő.

A brit énekesnő Adele még húszéves sem volt, mikor berobbant a poppiacra. Jellegzetes hangja és teltsége olyan kombináció volt, ami földcsuszamlásszerű szemléletváltást hozott, és megdöntötte azt a dogmát, miszerint kizárólag kifogástalan alkatú énekesnők válhatnak világsztárra.

Adele's 3st weight loss is down to diet not exercise, 'body wizard' revealshttps://t.co/XZGnTWNl9n pic.twitter.com/b85dFo5OTp — The Scottish Sun (@ScottishSun) 2020. január 9.

Az énekesnő azonban tavaly úgy döntött elválik férjétől, majd egy kozmetikai cég az arcának választotta, a kettős hatás pedig azt eredményezte, hogy a díva diétába kezdett. Már októberben, a rapper, Drake születésnapján is igen karcsú volt, a friss fotók azonban, melyek Anguilla tengerpartján készültek róla, egy rövid pöttyös ruhában, arról tanúskodnak, hogy nem állt le a fogyókúrával – írta a Mirror.

Adele eddig is bombázó volt, ezt szögezzük le, és most is fantasztikusan néz ki, azonban a kommentelők ezúttal is belekötöttek az énekesnőbe. Most sokan úgy vélik, hogy túlzásba esett, és túlságosan is karcsúra fogyott.

Pedig bennfentesek megerősítették, hogy aggodalomra nincs ok, szakemberekkel dolgozik alakján, lemondott a cukorról, a pilátesz már mindennapjai részét képezi, és teljesen átalakult étrendje is az elmúlt egy évben. Ami pedig a legfontosabb, hogy az énekesnő fantasztikusan érzi magát a bőrében, ami látszik is rajta.