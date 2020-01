Kislányként dadogott, most a színésznő lábai előtt hever a világ

Emily Blunt kitartásának és tanárainak köszönheti, hogy ezt a hivatást választhatta.

Mindenki úgy tudja, hogy Emily Blunt Az ördög Pradát visel című filmmel robbant be a köztudatba, ahol a rettenetes magazinfőszerkesztőt alakító Meryl Streep asszisztensét alakította, a színésznő azonban másként emlékszik a küzdelmes kezdetekre.

Emily Blunt (Fotó: Getty Images/Michael Tran)

Állítja, első jelentős alakítását a 2004-es Szerelmem nyara (My Summe of Love) című angol drámában nyújtotta, amely egy különös leszbikus kapcsolatot ábrázol. Blunt jól emlékezhet, hiszen a film számos jelentős díjat nyert, többek között a brit Oscarnak is becézett BAFTA-t. A pályakezdő színésznőt nem készítették fel a szerepre, mindent menet közben tanult meg, de az eredmény így is pazar lett.

Bluntról kislány korában senki meg nem mondta volna, hogy egyszer ünnepelt színésznő lesz, mert félős volt és rettentően dadogott. Kitartásának és tanárai lelkes munkájának köszönhetően azonban sikerült leküzdenie dadogását, és menet közben rájött, hogy mindenképpen színésznő szeretne lenni.

Hamarosan a Hang nélkül 2-ben láthatjuk Bluntot, amelyben a vak, de mindent halló szörnyek elől menekül immár egy csecsemővel gyarapodott családjával. A nemrég debütáló előzetesből kiderül, hogy a folytatásban bepillantást nyerhetünk a történet előzményeibe: felidézik az idegen lények inváziójának kezdetét, de pozitív fejlemény, hogy hőseink később olyan túlélőkkel találkoznak, akik új ellenállási stratégiákkal ismertetik meg őket.