Selena Gomez már bikiniben élvezi az új évet

Az énekesnő nem számított közönségre, de a lesifotósok így is rábukkantak.

Selena Gomez máris vakációzik – mutatta meg exkluzív képein a Dailymail. Bár biztos, hogy nem azzal a szándékkal napozott bikiniben Hawaiin, hogy lefotózzák.

BRB, buying @SelenaGomez's bikini for our next vacation. https://t.co/xq6TAUxy8S

— POPSUGAR (@POPSUGAR) 2020. január 3.