Megölte édesanyját az Amerika Kapitány színésznője

Kedden letartóztatták Mollie Fitzgerald színésznőt, akit kisebb szerepben, de láthattuk az Amerika Kapitány első részében. A producerként és rendezőként is tevékenykedő Fitzgeraldot édesanyja megölésével vádolja a rendőrség.

Mollie Fitzgerald, who had a minor role in "Captain America: The First Avenger," was charged with murder after her mother, Patricia, was found dead from a stab wound. https://t.co/bgLHGbZq9B

— NBC News (@NBCNews) 2020. január 2.