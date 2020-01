Íme a jóképű férfi, akitől második gyermekét várja, Michelle Williams

Nem ez az egyetlen örömhíre a színésznőnek, jövőre ugyanis férjhez is megy.

A Legnagyobb showman, a Viharsziget és az Egy hét Marilynnel sztárja, Michelle Williams húzós évet zárt, ugyanis a Fosse/Verdon című tv-sorozat igencsak lekötötte idén a kapacitásait, azonban a 2020-as esztendő ennél is különlegesebb feladatokat tartogat számára.

Michelle Williams Is Pregnant and Engaged to Hamilton Director Thomas Kail https://t.co/kOomLluhbt

— People (@people) 2019. december 31.