Sosem felejtjük őket: világsztárok, akiktől idén búcsúztunk

2019 sem múlt el gyász nélkül, képeken a hírességek, akiket megsirattunk.

Az ember idősödését mi sem példázza jobban, mint amikor egykori kedvencei, legyenek azok akár egy-két generációval idősebbek, távoznak az élő sorából. Ebben az évben is megannyi külföldi kiválóságtól búcsúztunk. A zenei élet kiválóságai és Hollywood sztárjai közül is többektől elköszöntünk. Kivétel nélkül mindannyian sok örömet szereztek munkásságukkal, rájuk emlékezünk most.

Marie Fredriksson, a svéd popzenekar, a Roxette énekesnője

MTI Fotó: Mohai Balázs

Tizenhét éves harcát fejezte be a rákkal szemben a svéd Roxette énekesnője, Marie Fredriksson, aki decemberben hagyott itt minket.

Peter Fonda (Fotó: MTI/EPA/IAN LANGSDON)

A legendás Szelíd motorosok sztárja, Peter Fonda februárban 79 évesen távozott, míg márciusban hunyt el a Beverly Hills 90210 szívtiprója, Luke Perry.

Luke Perry (Fotó: Getty Images/Dominik Bindl)

Szintén nem játszik több filmben Quentin Tarantino és David Lynch egyik kedvence, az októberben elhunyt Robert Forster sem, akit leginkább a Jackie Brownból és az új Twin Peaksből ismerhettünk meg.

Peter Mayhew (Fotó: MTI/AP/Invision/Jordan Strauss)

A Chewbacca bőrébe, azaz szőrébe bújó langaléta színész, Peter Mayhew is távozott áprilisban, csakúgy, mint júliusban a Szárnyas fejvadász gonosza, Rutger Hauer is.

Rutger Hauer (Fotó: MTI/EPA)

A divatmogul Karl Lagerfeld februárban, 85 éves korában, míg a Dallas Cliff Barnes-a, Ken Kercheval 83 évesen hunyt el áprilisban.