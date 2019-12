Ariana Grande volt 2019-ben a legnagyobb kedvenc

Új lemeze óriási sikert aratott, amit Taylor Swift sem tudott beérni.

A legismertebb slágerlista-központ, a Billboard fogta magát, és összeállította éves listáját, de ezúttal nem egzakt adatok, azaz a lemezeladások, hanem szubjektív módon, újságíróik segítségét kérve.

50. helyre került a visszatérő Celine Dion Courage című lemeze, mely felett eggyel szintén egy nagy név, a Nick Cave and the Bad Seeds áll a Ghosteennel.

Madonna Madame X-e csak a 46. lett idén a szavazatok alapján, míg Bruce Springsteen Western Stars lemeze a 30.

20. helyen áll Carly Rae Jepsen a Dedicateddel, és csak azért ugrálunk ennyire nagyokat, mert vélhetően a fiatalabb újságírók nagyobb súllyal szavaztak a sok esetben Európában sem nagyon ismert mai előadókra. Carly se lenne ismerős, ha 2012-ben nem játszotta volna minden rádió a Call Me Maybe-t.

16. a Jonas Brothers lemeze, 12. Beyoncé koncertanyaga, Lana Del Rey pedig egészen magasra, a hatodik helyig jutott idei lemezével.

A dobogó harmadik fokán Taylor Swift áll a Loverrel, második helyen a különc Billie Eilish, míg a Billboard stábja szerinti szavazáson 2019 legjobb lemeze nem más, mint a Thank You, Next Ariana Grandétól.