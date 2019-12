Idén is toplistás dalok születtek a szakítás átvészeléséhez

Az összetört szívűek ezeket a slágereket hallgatták a legszívesebben.

A legkülönbözőbb témákban szavaztatja meg a Ranker.com az olvasóit, mivel hogy maga az oldal éppen ezért jött létre. Így nem csoda, hogy év végére létrejött, azaz folyamatos változásban van az idei esztendő legjobb szakítós dalainak listája, melyet most mi is közzé adunk.

A 10. pozíciót szerezte meg a 5 Seconds Of Summer dala, a Lie To Me, akik ausztrál létükre világszerte berobbantak 2019-ben. A balladákban amúgy is erős Ryan Tedder, a OneRepublic szerző-énekese idén is kifacsart magából egy bánatot a Somebody To Love-vel, ami a 9. helyre volt elég.

A tavaly a Szigeten is fellépő Dua Lipa Don’t Start Now-ja a nyolcadik, míg a What You Did a hetedik lett Mahaliától és Ella Maitól. Az új csodafegyver, a flegma Billie Eilish szakítós dala, az I Love You a 6., felette végzett Selena Gomez a Look At Her Now-val.

Camilla Cabello Cry For Me-je a negyedik, és minden bizonnyal a kubai énekesnő szerelme, Shawn Mendes nem annyira akarja, hogy a következő ilyen témájú dal róla szóljon. Selena Gomez a dobogóra is felkéredzkedett a Lose You To Love Me-vel, a „valakit el kell veszítsünk ahhoz, hogy visszatérjen”-klisé a harmadik helyig futtatta fel az egykori Disney-sztárt.

Az Ed Sheeran-klónnak beillő Lewis Capaldi Someone You Loved-ja a második helyen végzett. Az American Idol kitalálója által összerakott csapat, a PRETTYMUCH pedig első lett a Gone 2 Longgal.

Ha friss bánata van, és külföldi zenékkel akar szenvedni, ezekkel kezdje!