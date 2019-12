Holtan találták George Michael húgát, éppen az énekes halálának harmadik évfordulóján

Melanie Panayiotou londoni otthonában hunyt el, karácsony első napján, éppen testvére, George Michael halálának harmadik évfordulóján – számolt be róla a People magazin.

BREAKING George Michael's sister Melanie Panayiotou dies suddenly at 55 on 3rd anniversary of his death https://t.co/Epeg2nJkcx pic.twitter.com/MoOzofXvXt

