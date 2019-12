Hagyománybontó ünnepi fotón mutatta meg tüneményes kisfiát Meghan hercegné és Harry herceg

Ahelyett, hogy postára adták volna, a királyi család modern ága, Harry herceg és felesége, Meghan hercegné úgy döntött, hogy e-üdvözlőlap formájában az interneten kívánnak mindenkinek kellemes ünnepeket. A királynő Nemzetközösségi alapítványának oldalán tették közzé a lapot a következő sorokkal:

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl

