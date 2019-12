A csúnya pulcsi kizárt - Erzsébet királynő karácsonyi szettjeivel mindenkit túlszárnyal

Legalább hétszer öltözik át az ünnep első napján.

Még hogy csúnya karácsonyi pulcsi, de még ha a legszebb skandináv mintás változatunkat is kapjuk elő, akkor is igazán snassz egy választás ahhoz képest, hogy Erzsébet királynő hét szettet vonultat fel karácsony első napján. És nem, egyik sem kötött pulóver!

Erzsébet királynő a karácsonyfa előtt 2017 karácsonyán (Fotó: Getty Images)

Angela Kelly, aki az uralkodó gardróbjának felelőse, elmesélte, hogy Sandringhamben épp olyan elfoglalt Erzsébet, mintha Londonban töltené az ünnepeket, rengeteg vendéget fogad a nap folyamán, így aztán többször is átöltözik.

“Ez legalább öt különböző összeállítást jelent, de van, hogy hetet” – idézi a Harper’s Bazaar a stylist a The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe című könyvét.

És hogy hogyan választ a királynő? Angela rajzokat készít az általa választott szettekről, ezekből szemezget a 93 éves királynő.