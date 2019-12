Mariah Carey egy karácsonyi hógömbben él az ünnepek alatt

A népszerű síparadicsomot nem sokan engedhetik meg maguknak, de a díva mindig Aspenbe repül az ünnepekre.

Amikor Mariah Carey kislány volt, nem éppen lehetett olyan ünnepekre számítani, ami aztán már kirajzolódott számára a 90-es évek közepétől. Szegénységben nőtt fel, szülei elváltak, és voltak olyan karácsonyok, hogy édesanyja a szép csomagolópapírokba csak gyümölcsöket tudott elhelyezni.

De ettől még Mariah boldog volt, sőt, úgy nyilatkozott, hogy őt éppen a karácsony szeretete tartotta életben a nagy szegénységben. Nos, az elmúlt szűk 30 évben nagyot fordult a világ, és az énekesnő a gyerekeit már a coloradói Aspenbe viszi év végén, ami az amerikai családok jelentős részének elérhetetlen álom.

De ez mind hagyján! A Dailymail szerint különgéppel érkező Carey-ék egy 6,5 milliárdos (!), minden igényt kielégítő luxusfaházban lesznek elszállásolva, fenyőfájuk 6 méter magas lesz és privát lovasszánnal fognak közlekedni fel és alá a lankákon.

Minden idők legjobban fogyó karácsonyi kislemeze lett az All I Want For Christmas Is You annak idején, de ez a cím nem fedi a valóságot. Kizárólag a szerelmével nem éri be karácsonyra Mariah Carey!