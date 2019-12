Íme a legjobb karácsonyi filmek, amiket idén sem szabad kihagyni

A neves filmes portál összeszedte a legnagyobb kedvenceket.

A közismerten kritikus filmes portál, a Rotten Tomatoes összeszedte minden idők legjobb karácsonyi filmjeit, jelezve, hogy saját értékelésük alapján mindegyik megüti a „friss”, azaz a 60 %-os szintet. A szakportál 55 filmet listázott, ezek közül a hirado.hu kiszemlézi Önöknek azokat, amik előkelő helyen állnak, vagy éppen nagyon ismertek.

Lássuk tehát, mik lettek a legjobbak!

Méltatlanul hátul, az 53. helyen találjuk a Chevy Chase-féle Karácsonyi vakációt, mely a Griswold-család történetének egyik darabja, és ami manapság is patakokban folyó könnyáradatot tud okozni a nevetéstől.

52. helyen van a magyar nézők igazi lieblingje, a Reszkessetek, betörők! Aki eddig nem unta meg, most se fogja.

51. az Igazából szerelem, ami a romantikus kategóriában is valószínű aratna, de itt is helyt állt.

A horror kategóriát a Krampusz képviseli az 50. helyen.

Muppeték karácsonyi éneke a 42., míg a Tim Allen-féle Télapu a 41. helyen tanyázik.

Nem mindig imádjuk a giccseket, így fordulhat elő, hogy a Tapló télapó a 36., ezt ellenpontozza az Aludj csak, én álmodom romantikája Sandra Bullockkal a 35. pozícióban.

Bár akciófilm, de épp az ünnepekkor játszódik, így lehet a listán a 33. Halálos fegyver és a 11. Dragán add az életed!

29. a Mi a manó, 25. a Durr, durr és csók.

A Kisasszonyok azon ritka eset, hogy eredeti és ráncfelvarrt változata is listás, méghozzá az előkelő 20. és 12. helyen. A teljes listán több 50-60 évnél régebbi film is szerepel, csakúgy, mint az első tízben. Ilyen az 1940-es Emlékezz az éjszkára, az eredeti Grincs 1967-ből, az Egyszer volt, hol nem volt Stannel és Pannel, vagy éppen a győztes Az élet csodaszép James Stewarttal, amely film meg is nyerte ezt a rangsort a maga 94 %-ával.

A mostanában készült filmek közül egyedül a Cate Blanchett és Rooney Mara-féle Carol tudott felkerülni a tízbe a 9. helyen.