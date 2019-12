A kis Lajos herceg a legvagányabb a karácsonyi képeslapon

Idén is egy eddig még nem látott családi portrét választott karácsonyi üdvözlőlapjához Vilmos herceg és Katalin hercegné, melyről persze gyönyörű gyermekeik sem hiányozhatnak. Ezúttal egy oldalkocsis motoron pózol a 6 éves György, a 4 éves Sarolta, a kiemelt hely most a kis Lajosé lett, aki édesapja vigyázó karjaiban a kormány mögé ülhetett. Az arca pedig tényleg mindent elárul!

The Cambridge Household family Christmas card this year features The Duke and Duchess of Cambridge with their three children, Prince Louis, Princess Charlotte and Prince George on a motorbike and sidecar pic.twitter.com/pNg3zPJXqS

