Egy csapat diák épp a Rocky szobor előtt futott össze Sylvester Stallonéval

A philadelphiai Rocky-szobor volt a háttere annak az eddig titokzatos küldetésnek, mely környezetében éppen Sylvester Stallone filmezett. A projektbe nem illő módon azonban megtörte a nyugalmat egy csapatnyi nebuló, akik a helyi Eastside gimnázium diákjai, és akik éppen arra jártak a philadelphiai múzeum látogatása végett.

Back in Philadelphia right now on this 33° freezing morning. We are doing something that is going to be VERY special and you’ll be seeing it soon, so hang in there and go for it!!! #KeepPunching pic.twitter.com/xokvSaYVFx

— Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) 2019. december 16.