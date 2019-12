A 27 évesen elhunyt Amy Winehouse személyes tárgyaiból nyílik kiállítás

Még azelőtt, hogy hagyatékát elárvereznék, a rajongók sosem látott videófelvételeit, és fellépőruháit is megtekinthetik.

Először rendeznek kiállítást Amy Winehouse (1983-2011) személyes tárgyaiból. A fiatalon elhunyt énekesnő hagyatékából származó több száz ruhadarabot, ékszert, cipőt és más tárgyakat ezt követően jótékony célból értékesíti a Julien’s Auctions 2021 novemberében.

Some of #AmyWinehouse's iconic outfits & personal items will be showcased in the #GrammyMuseum https://t.co/z4rvynOkvc — billboard (@billboard) 2019. december 19.

Az amerikai Recording Academy (Hanglemez Akadémia) közlése szerint a tárgyak között megtalálhatóak korábban nem látott, kézzel írott dalszövegek, házivideók, naplóbejegyzések is. A Beyond Black – The Style of Amy Winehouse (A feketén túl – Amy Winehouse stílusa) című kiállítás január 17-től április 13-ig lesz látható a Los Angeles-i Grammy Múzeumban, majd Santiago de Chilében, Londonban és Írországban is.

Látható lesz számos kosztüm, ruha és táska, amelyet az ikonikus popdíva fellépései alkalmával viselt, de egyénileg készült, ám soha nem hordott darabok is, melyeket Naomi Parry stylist az énekesnő halála miatt törölt 2011-es nyári fesztiválturnéra tervezett.

“Egyértelmű elképzelése volt arról, ki ő és mit akar megmutatni a világnak. Amyvel dolgozni karrierem egyik legélvezetesebb és legkreatívabb ideje volt. Alig várom, hogy a világ is láthassa, miket terveztünk a végül meg nem valósult 2011-es nyári turnéra” – mondta el Naomi Parry.

Egy selyem miniruha értékét, melyet Winehouse utolsó turnéján, 2011 nyarán Belgrádban viselt, 15-20 ezer dollárra becsülik. Ugyanennyit érhet egy szívalakú piros dijáznertáska, mellyel a 2007-es BRIT Awards díjátadón jelent meg. A kiállítás látogatói megtekinthetik Winehouse több olyan ruháját, melyet a Dolge & Gabbana divatház tervezett számára.

Winehouse 2011-ben, 27 évesen halt meg alkoholmérgezés következtében. Az árverés bevételét az Amy Winehouse Alapítvány kapja, mely a fiatalkorúak alkohol- és drogfogyasztása ellen veszi fel a harcot.