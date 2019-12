Korábban jött a karácsony a Harry Potter-rajongóknak - újra együtt a szereplők

Még szenteste előtt együtt ünnepeltek a filmek óta szoros barátságot ápoló színészek.

A Harry Potter sztárjainak barátsága szorosabb, mint valaha! Persze az ideális az lenne, ha a teljes csapat nagy összhangban vacsorázgatna együtt minden hónap első vasárnapján, de tudjuk, hogy tündérmesék nem léteznek.

Ha nem is hiánytalanul, de Emma Watson, Tom Felton, Matthew Lewis, Bonnie Wright és Evanna Lynch szakított arra időt, hogy az ünnep előtt együtt töltsenek egy estét, melyről közös fotó is készült, ami rajongóiknak talán a legjobb karácsonyi ajándék.

“Boldog karácsonyt kívánunk nektek!” – írta Instagram oldalán mindenki Hermionéja, mely fotót egyébként a többi szereplő is tovább osztott. Matthew viccesen az alábbit írta képaláírásában:

“Rózsák két tövis között.” – idézte a People magazin.

A közös estére épp egy hónappal azután került sor, hogy Rupert Grint elfecsegte a médiában, hogy mindig is úgy tűnt, hogy több van barátságnál, Emma és Tom között, akik a csoportképen ezúttal is egymás mellett állnak. Bár bevallásuk szerint a kapcsolatuk csupán baráti, továbbra is abban reménykednek a rajongók, hogy egyszer rájönnek, őket egymásnak teremtették.