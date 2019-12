Így fest Bill és Ted napjainkban - megérkeztek az első képek a folytatáshoz

Huszonhét év után végre láthatjuk a családos Bill S. Prestont és Ted “Theodore” Logant, akik felnőttproblémákkal küzdenek majd meg az érkező Bill & Ted harmadik részében. Az 1989-es első epizód és 1991-es folytatás után Keanu Reeves és Alex Winter is visszatér.

The first images for Bill and Ted Face the Music have been revealed, featuring Keanu Reeves, Alex Winter, and… Kid Cudi? https://t.co/Fvj1LaOoXT pic.twitter.com/5oT35yJwyf

— IGN (@IGN) 2019. december 17.