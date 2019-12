Ez a karácsonyi dal 61 évvel ezelőtti rekordert előzött be idén

Mariah Carey 25 éves dala most először került a slágerlista élére.

Ez most nem a Wham! White Christmas című dala, de aki erre tippelt, annak a második ötlet a fejében egészen biztos, hogy Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You” című örökzöldje volt, joggal persze. Valóban a díva dala lett a Billboard Hot 100 listájának első helyezettje a héten, mely dobogó legfelső fonákra még megjelenése évében, 1994-ben sem sikerült felkerülnie -írja a Just Jared.

Ráadásul karácsonyi slágernek utoljára 1958-ban sikerült a lista csúcsáig kapaszkodnia, akkor a “The Chipmunk Song” volt az első. Mariah klasszikusa idén 25 éves, az alkalomból pedig új klip is készül, melynek előzetesét Carey épp a napokban tette közzé.

Hogy az új videó mikor debütál, az egyelőre még titok, mindenesetre ezt már a díva hátradőlve Aspenből várja majd, vasárnap ugyanis hivatalosan is lezárult karácsonyi koncertturnéja, és megkezdődött az ünnepi vakációja.