Mariah Carey nem ismer túlzást, ha karácsonyi csillogásról van szó

Lehengerlő fellépőruhákat vonultatott fel ünnepi show-ján.

Mariah Carey végre letudta a New York-i Madison Square Gardenben az utolsó fellépését is az All I Want For Christmas Is You turnéjából, így végre minden figyelmét az ünnepnek szentelheti, mely időszak számára az év legszebbje, amin ugye senki sem lepődik meg.

Mariah Carey (Fotó: Getty Images)

És ha már utolsó koncert, az énekesnő felvonultatta csillogó fellépőruháinak legkáprázatosabb darabjait. Csillámból, flitterből és szikrázó strasszokból nem volt hiány. Talpig hófehérben, angyalszárnyakkal, szexi diótörő jelmezben, és földig érő piros esélyiben kápráztatta el a nagyérdeműt.

Hát nem egy igazi angyal? (Fotó: Getty Images)

Ahogy a Dailymail lencsevégre kapta, a sikeres turnét a díva háttértáncos párjával, a 36 éves Bryan Tanakával ünnepelte meg a Tao Downtown étteremben, ahová persze Mariah ikrei is velük mentek. Monroe és Moroccan a bennfentesek szerint nagyon megkedvelték anyukájuk kedvesét, így aztán egészen biztos, hogy a karácsonyt is egy családként ünneplik majd.