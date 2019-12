Kate Hudson egy év alatt visszaszerezte top alakját

Kislánya születése után ezúttal úgy döntött, hogy nem fogja siettetni a fogyást.

Már 14 hónapja, hogy megszületett Kate Hudson harmadik gyermeke, a kis Rani Rose. A színésznő terhessége alatt a tudatosságot figyelembe tartva, nem tagadott meg semmilyen finomságot magától, és amikor a felszedett kilók ledolgozásának jött el az ideje, akkor is összeszedett és átgondolt stratégiát követett, és legfőképpen nem kapkodott.

“A második fiammal, Binggel hat hónap alatt megszabadultam a kilóktól, de ezúttal nem. Most egy évig tartott. Okosabban kezdtem meg a fogyókúrát, így pedig nem is fogok visszahízni” – mesélte Kate a People-nak, akinek a kapcsolata sokat fejlődött az étellel, bár mivel mindig is egészségesen étkezett, és rendszeresen edzett, számára inkább csak izgalmas kihívás volt újra megtalálni a hasizmait, mint szenvedés.

Kate anyukaként tudja, hogy mindenki előbb következik saját magánál, de igyekszik magára időt szánni, és a többi kismamának is ezt javasolja.