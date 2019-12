Ámulatba ejtő karácsonyi dekorációt kapott Erzsébet királynő otthona

A Windsori kastély már teljes ünnepi pompájában díszeleg.

Viktoria királynő és férje, Albert herceg születésének 200. évfordulója alkalmából idén vörös bársonnyal és arany díszekkel dekorálták II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg otthonát, a Windsori kastélyt -számolt be róla az Express.

A legszebb és leggrandiózusabb eleme az ünnepi dekorációnak ezúttal is a Szent György teremben felállított hat méter magas fenyő, mely a Windsor Great Parkból került idén is kiválasztásra. A tükrös,- és üvegdíszek, bársonyos gömbök fenségessé tették az egyébként is gyönyörű fenyőfát.

Egy másik 4,5 méter magas fa a Crimson teremben került felállításra, mely az egyetlen olyan része a kastélynak, ami a téli időszakban várja a látogatókat. Míg az Oktogon ebédlő azokat az ajándékokat vonultatja fel, melyet Viktória és Albert egymásnak ajándékozott a winsori közös karácsonyok alkalmával.

Bár a királyi család a szentestét a norfolki Sandringhamben található kastélyban ünnepli, a királynő az ünnepi időszak további részét windsorban tölti.