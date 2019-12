Tarantino megcsinálja a Kill Bill 3-at

Ötletét a sztorival kapcsolatban már Uma Thurmannel is megosztotta.

Bár Quentin Tarantino már többször is elhintette, hogy hamarosan rendezőként visszavonulna, most a Kill Bill rajongóinak szolgál jó hírrel, előtte ugyanis még szeretné elkészíteni Uma Thurmannal a harmadik részt – számolt be róla a Just Jared. A filmes legutóbbi kasszasikerét, a Volt egyszer egy Hollywoodot prómózta Andy Cohen Live rádiós műsorában, amikor is bevallotta, hogy a tervei közt szerepel a folytatás.

Uma Thurman és Quentin Tarantino a 67 cannes-i filmfesztiválon. (Fotó: MTI/ EPA/IAN LANGSDON)

“Épp tegnap vacsoráztam együtt Umával, és elmondtam neki, hogy már van elképzelésem a harmadik részről. Nem egy dilis kalandot szánok neki, nem ezt érdemli a karakter. Most már van ötleten a sztorihoz, ami tényleg érdekes lehet, de nem mostanában kezdek neki, ez még legalább három év” – mesélt terveiről a rádiósnak Tarantino.

A rendező egyébként már korábban bejelentkezett egy Star Trek-spinoff rendezésére, amely valamelyik karakter önálló történetét bontja ki. Tarantino nagy rajongója a sorozatnak, emlékezetes, hogy a Kill Bill mottója egy „ősi klingon közmondás” volt: „A bosszú hidegen tálalva a legjobb”. Mivel a mester összes filmje összefügg valamilyen mértékben, valószínű, hogy az ő Star Trekje is része lesz a Tarantino-galaxisnak. A Paramount stúdió még azt is bevállalta, hogy ez az epizód szigorú korhatáros besorolást kapjon, mert Tarantino akkora húzónév, hogy még így is hatalmas közönséget hoz majd a mozikba -számolt be róla korábban a UIP.