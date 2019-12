Imádja az internet Jennifer Aniston régi fotóját

Négyéves lehet rajta, így aztán nem is meglepő!

Golden Globe-ra jelölték a legjobb drámasorozat kategóriában Jennifer Aniston és Reese Witherspoon új sorozatát a The Morning Show-t, ráadásul mindkét színésznőt jelölték a kategóriában nyújtott legjobb színésznői alakításért – számolt be róla a Dailymail. Összeszokott páros ők ketten, hiszen már a Jóbarátokban is nővéreket játszottak, ráadásul régi barátok is, akik között rivalizálás biztosan nem lesz emiatt.



Miután pedig kiderült, hogy hollywoodi színészcéh (SAG) is jelölte Jent a Legjobb női alakítás drámasorozat kategóriában, egy régi gyerekkori fotóval üzente meg, hogy a megtisztelő elismerések után most már csak egy kis hóra vágyik karácsonyra, épp ahogyan gyerkőcként is csak erről álmodozott az ablakban ülve.

“Kaliforniai sapkás baba. Szinte biztos, hogy hó után vágyakoztam” – olvasható a tényleg tüneményes felvétel képaláírásában, melyet már 1,7 millióan kedveltek be.