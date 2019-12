Katalin hercegné felvette a tiaráját, és ismét mindenkit ámulatba ejtett

A Dianától örökölt ékszerben ismét fenségesen mutatott.

Erzsébet királynő diplomáciai bankettjén ismételten Katalin hercegnére szegeződött minden szem, hiszen az ilyen különleges alkalmakkor látható csak tiarában. Katalin ismét néhai anyósa, Diana hercegné gyöngyös darabját viselte, ahogy már több alkalommal is.

Katalin hercegné a néhai Diana tiarájában (Fotó: Getty Images)

Vilmos feleségének kedvenc kiegészítőjét eredetileg II. Erzsébet ajándékozta Dianának, amikor 1981-ben feleségül ment fiához, Károly herceghez. A Lover’s Knot nevet viselő ékszer egyébként nem az egyetlen fenséges darab volt Katalinon, különleges kivágású bársony Alexander McQueen estélyije is egészen lenyűgözően állt rajta. Ha divatról van szó, Katalin mindig a kifinomult elegancia.

Az eseményen természetesen részt fett Vilmos herceg is, Harry herceg és Meghan hercegné azonban továbbra is pihenését tölti, idén már nem terveznek hivatalos eseményen való megjelenést. Sőt, ami azt illeti, a királyi családnak is nélkülözniük kell őket a családi karácsonyi eseményeken, a pár és kisfiuk, Archie ugyanis Meghan édesanyjánál, Doriánál tölti az ünnepeket Amerikában – írja a Just Jared.