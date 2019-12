Charlize Theron ugrándozás közben megfeledkezett arról, hogy csak köntös van rajta

Túlságosan örült annak, hogy a hollywoodi színészcéh (SAG) díjaira több kategóriában is esélyes új filmje.

A szexuális zaklatásról szóló, Botrány című film kapta a legtöbb jelölést szerdán a hollywoodi színészcéh (SAG) díjaira a filmes mezőnyben – számolt be róla az MTI. A Charlize Theron főszereplésével forgatott Botrány négy kategóriában szerzett jelölést. Ráadásul Charlize a filmes női főszereplőnek járó elismerésért is versenybe száll Cynthia Erivóval (Harriet), Scarlett Johanssonnal (Házassági történet), Lupita Nyong’oval (Mi), és Renée Zellwegerrel (Judy).

Nem csoda hát, hogy a szőke szépség kitörő örömmel fogadta a fantasztikus hírt. Theron még köntösben, ágyából nézte a jelöltek bejelentését, a jó hír hatására pedig ugrálni kezdett, nem figyelve arra, hogy bizony többet mutat meg abból, mi is rejlik a szürke ruhadarab alatt. A videó így is felkerült közösségi oldalára, csupán a pikánsabb pillanatokat kitakarták, de a később magát takargató színésznő így is mókás látvány.

A Jay Roach rendezésében forgatott Botrány című filmben Roger Ailes, a Fox News hírcsatorna vezetője ellen indít pert a csatorna egyik műsorvezetője, Gretchen Carlson (Nicole Kidman) szexuális zaklatás miatt.