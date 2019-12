Titokban megszületett Anne Hathaway második gyermeke

A színésznőt és családját már a picivel kapták lencsevégre a hétvégén.

Anne Hathaway és férje, Adam Shulman immáron kétszeres szülők – számolt be a gólyahírről a Just Jared. A színésznő még a nyáron jelentette be, hogy ismételten anyuka lesz, a párról készült legfrissebb fotó alapján pedig azt is lehet tudni, hogy a család legapróbb tagja, nincs már a színésznő pocakjában.

Anne Hathaway may have secretly given birth https://t.co/EPXrb5drHV — Metro Entertainment (@Metro_Ents) 2019. december 10.

Htahaway közösségi oldalán nem tett bejelentést a hírről, pedig terhessége alatt több bájos fotót is posztolt a várandósság örömteli pillanatairól. A napokban készült lesifotókon viszont már Adamé az édes teher, ő vitte ugyanis babahordóban a picit, akinek neme és neve is titok még.

Anne November 13-án kihagyta a Dark Waters premierjét, melyet, mint rajongóinak megüzente, “jó okkal” tett, így valószínűleg akkoriban születhetett meg a baba.