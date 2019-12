Elhunyt a Roxette énekesnője, Marie Fredriksson

A svéd duó énekesnője 61 éves volt.

Hosszú betegség után távozott a svédek egyik legsikeresebb énekesnője, a 61 éves Marie Fredriksson. A Roxette-nek köszönhetjük a 80-as évek legjobb slágerlistás dalait, mint a “Listen to Your Heart” vagy a “It Must Have Been Love”. Az énekesnőt agytumor miatt 2002-ben operálták.

“Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy a legnagyobb és legjobban szeretett művészünk elhunyt” – fogalmaz közleményében a The Sunnak a család.

Menedzserének közleménye szerint Fredriksson kedden halt meg “a rákkal folytatott 17 évnyi küzdelem után”.

“Te voltál a legcsodálatosabb barát több mint 40 éven át” – írta Per Gessle, a Roxette másik tagja.

Az énekesnőt férje, Mikael és két felnőtt gyermekük, a 26 éves Ines és a 23 éves Oscar gyászolja.