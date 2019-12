Retró szintikísérettel is fantasztikus Wonder Woman visszatérése

Megérkezett a folytatás első előzetese.

Bár az első rész ikonikus zenéje az új előzetesből kimaradt, azért a 80-as éveket idéző szintetizátorkíséret közepette visszatérő Wonder Woman még így is csodás – írja a Just Jared. A DC hősnője a folytatásban ismét vállvetve küzd szerelme, Steve Trevor mellet, akinek feltűnése nagy meglepetés, hiszen az első részben a Chris Pine alakította karakter hősi halált halt.

Hogy ki és hogyan hozza vissza Steve-et, az az előzetesből nem derül ki egyértelműen, az viszont egészen biztosnak tűnik, hogy emlékei Dianáról megmaradtak. A kedvcsinálóban feltűnik a két főgonosz is, Max Lord (Pedro Pascal) és a Gepárd (Kristen Wiig) is, akik mind új szereplők a történetben, viszont lesznek ismerős arcok is, a Robin Wright alakította Antiope is feltűnik majd a vásznon, ahogy Connie Nielsen is, aki pedig Hippolytát alakította korábban.

A Wonder Woman 1984 2020. június 4-től látható a mozikban.